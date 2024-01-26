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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve TÜBİTAK Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı çağrılarını ilan ettik. Bu çağrılar çerçevesinde birçok bilim insanının Türkiye’ye gelmesini, Türk bilim insanlarının, tersine beyin göçünü sağlamayı hedefliyoruz. Ümit ederim, bunların da önemli bir kısmı, astronomi ve uzay bilimi alanlarında çalışmalarını yürüten bilim insanlarımız olacak. Türkiye yakın gelecekte uzay teknolojileri, uzay bilimi ve uzay sanayinde, küresel düzeyde önemli bir oyuncu olarak rol oynamaya devam edecek” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa’da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) 7’nci gününde video konferans ile görüştü. Kacır’a, GUHEM’deki görüşmesine, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile BTSO Başkanı İbrahim Burkay da eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Kacır, “Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki misyonunu 7’nci gününü tamamlamak üzere. Malumunuz Türkiye’nin ilk astronot ve bilim misyonu olarak gerçekleştiriliyor görev ve 13 farklı bilim deneyi, Türk bilim insanları tarafından hazırlanmış genetik, biyoloji, malzeme bilimi gibi alanlarda hazırlıkları tamamlanmış 13 farklı deney, Alper Gezeravcı tarafından uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştiriliyor. Biz bu deneylerin neticelerinin hem Türkiye’nin bilimsel gelişimine önemli katkılar sunmasını hem de küresel bilim literatürüne önemli kazanımlar getirilmesini bekliyoruz. Tabi insanlı ilk uzay misyonumuz önümüzdeki yıllarda mutlaka devamı gelecek” dedi.

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‘SAVUNMA SANAYİDE İHRACATIMIZI 5,5 MİLYA DOLARIN ÜZERİNE TAŞIDIK’

Uzay ekonomisinden yıldan yıla artan bir pay almayı hedeflediklerini söyleyen Kacır, Ankara’da inşa edilecek olan Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi ile de özel sektörün önünü açacaklarını belirterek, şöyle konuştu “Türkiye halihazırda uydu geliştirme ve üretiminde sahip olduğu önemli kabiliyeti, deneyimi, birikimi önümüzdeki dönemde derin uzay programlarında daha ileri seviyelere çıkarıyor olacak. Aynı zamanda halihazırda yıllık 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden, yıldan yıla artan bir pay almayı hedefliyoruz. Türkiye’de uzay endüstrisinin, uzay sanayisinin gelişimini, milli uzay programımız kapsamında, öncelikli hedeflerimizden biri olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde Ankara’da bir Uzay Teknolojileri Geliştirme Bölgesi inşa ediyor olacağız. Böylelikle sahip olduğumuz insan kaynağını hem nicelik hem nitelik açısından daha ileri seviyelere taşımaya, bu alanda özel sektörün, yeni projelerde daha güçlü şekilde rol almasını sağlamaya çalışacağız. Türkiye savunma sanayisinde son 22 yılda muazzam başarılar elde etti. Yıllık 250 milyon dolar düzeyinde üzerinde olan ihracatımızı, 5,5 milyar doların üzerine taşımayı başardık. Ve bu bütün başarı hikayesinde, havacılık endüstrisindeki kabiliyetlerimiz lokomotif rol oynadı. İnşallah bu kabiliyetlerimizi şimdi ufkun ötesine, uzay endüstrisine taşımaya dönük, yeni bir dönem başlatıyoruz. Türkiye’nin uzay çağı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na adım atarken, bu çalışmalarla inşallah güçlü şekilde başlamış oluyor. Hedefimiz, umudumuz, ümidimiz, gençlerimizin çocuklarımızın ilham kaynağı olacak bu misyonları, daha güçlü şekilde gelecekte sürdürebilmek ve bütün bu çalışmalarla, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine yüksek teknolojiyi geliştirebilen, üretebilen, rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke olma yolculuğuna katkı sunabilmek.”

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’81 ŞEHRİMİZDE BULUŞMALAR GERÇEKLEŞTİRECEK’

Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın, uzay görevini tamamladıktan sonra 81 ilde düzenleyeceği programlarla, deneyimlerini çocuklara ve gençlere aktaracağını da söyleyerek, “İnşallah Alper Gezeravcı 14 günlük görevini tamamladıktan sonra, önce fırlatmanın gerçekleştiği üsse yakın bir bölgeye, okyanusa iniş yapacak, daha sonra da Türkiye’ye gelecek ve 81 şehrimizde Türk gençliği ile Türk çocukları ile buluşmalar gerçekleştirecek. Biz milli uzay programımızdaki hedeflerimizi bir bir gerçekleştirmeye, önümüzdeki dönemde, bölgesel konumla ve zamanlama sisteminden ay misyonuna kadar program çerçevesindeki hedeflerimize bir bir erişmeye devam edeceğiz. Bu yolculukta bilim insanlarımızın önünü açmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE UZAY SANAYİNDE KÜRESEL ROL OYNAYACAK’

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Yaptıkları TÜBİTAK çağrısı ile yurt dışında yaşayan Türk bilim insanlarının ülkeye dönüşünü hedeflediklerini de söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı, şunları söyledi “Bu hafta bir çağrı da yaptık. TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve TÜBİTAK Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı çağrılarını ilan ettik. Bu çağrılar çerçevesinde birçok bilim insanının Türkiye’ye gelmesini, özellikle geçmiş yıllarda dünyanın farklı ülkelerine giderek araştırmalarını orada sürdürmekte olan Türk bilim insanlarının, tersine beyin göçünü sağlamayı hedefliyoruz. Ümit ederim, bunların da önemli bir kısmı, astronomi ve uzay bilimi alanlarında çalışmalarını yürüten bilim insanlarımız olacak. Türkiye yakın gelecekte uzay teknolojileri, uzay bilimi ve uzay sanayinde, küresel düzeyde önemli bir oyuncu olarak rol oynamaya devam edecek. Yine önümüzdeki dönemde, bu çalışmaların güçlü bir altyapı ile yürütülmesini sağlamaya dönük bir kanun çalışmasını da Meclisimizin gündemine taşımayı amaçlıyoruz. Ümit ederim, bu da yakın bir zamanda gerçekleşecektir. Geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kurmuş olduğu ve faaliyetlerini yürüten Milli Uzay Programında öncü rol oynayan Türkiye Uzay Ajansı da önümüzdeki dönemde daha büyük, uzun vadeli projeler gerçekleştirme, nitelikli insan kaynağını daha güçlü şekilde istihdam edebilme imkanlarına kavuşacak.”

‘TÜRKİYE’DE İLK KEZ BİR BİLİM MİSYONU BU KADAR TOPLUMSALLAŞTI’

Alper Gezeravcı’nın uzay görevi ile birlikte, Türkiye’de bir bilim misyonunun ilk kez toplumsallaştığına da dikkat çeken Bakan Kacır, “O gece bizler Amerika Birleşik Devletleri Florida’da Kennedy Uzay Merkezi’nde fırlatmaya canlı şekilde şahitlik ettik. Ama biliyorum ki bizimle birlikte 85 milyon insan da bu fırlatmayı, o gece yarısı saatlerinde 7’den 70’e büyük bir heyecan ve coşku ile takip ettiler. Bütün bu heyecanın, coşkunun, milletimize yansıtılmasında sizler medya mensuplarımız çok önemli bir rol üstlendiniz. İlk kez Türkiye’de bir bilim misyonu bu düzeyde toplumsallaşmış oldu. İlk kez bir bilimsel faaliyet bu düzeyde aile sohbetlerine konu olmuş oldu. İlk kez bilimsel bir faaliyet için, ufacık çocuklarımızı, anne babaları uykularından uyandırdılar ki ömürleri boyunca unutamayacakları bu heyecana tanıklık edebilsin diye. Ümit ederim, bu ivmeyi önümüzdeki dönemde sürdüreceğiz. Bilimi, teknolojiyi, Türkiye’nin gündeminde en üst sırada tutmaya, bu yaşadığımız zor coğrafyada, tam bağımsız Türkiye iddiasını, idealini sürdürebilmek adına, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmenin heyecanını milletimizle paylaşmaya devam edelim. Türk gençleri bu yolculuğun öznesi olmak adına, en iyi şekilde hazırlıklarını sürdürsünler. Biz de onlara en iyi eğitim imkanlarını sunarak, önlerindeki engelleri bir bir kaldıralım. Türkiye’yi cumhuriyetimizi ikinci asrında Türkiye Yüzyılı’na bilimle, teknoloji ile taşıyalım” diye konuştu.