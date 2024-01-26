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        Haberler Gündem Hakan Ural hakkındaki gözaltı kararı krize neden oldu

        Krize yol açan hakaret gözaltısı

        Oyuncu Hakan Ural hakkında gözaltı kararının verilmesinin ardında Emniyet ve Savcılık arasında yaşanan bir krizin olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Ural'a ulaşamayan ve bunu da tutanak altına alan polise Savcılık, Ural'ın her gün TV'de program yaptığını anımsattı ve hakaret suçlarında pek rastlanmayan gözaltı kararı verdi. Konu Başsavcılığa intikal edince gözaltı kararı kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 18:48 Güncelleme: 26.01.2024 - 18:48
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        Krize yol açan hakaret gözaltısı
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        Kanal D’de “Neler Oluyor Hayatta” programında yorumculuk yapan oyuncu Hakan Ural hakkında 26 Ekim 2022’de yayınlanan programdaki sözleri nedeniyle hakaret suçlaması ile gözaltı kararı verildi.

        Gözaltı kararı ile ilgili süreç şöyle gelişti… Sosyal medyada sokak röportajları yapan Sema Boztemir, bu tarihteki programda Hakan Ural’ın kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle şikayetçi oldu.

        Soruşturma kapsamında ifadesi alınmak istenen Hakan Ural’ı cep telefonundan arayan polisler kendisine ulaşamadığını 10 Kasım 2023’te tutanak altına aldı.

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        Polis, 26 Aralık 2023’te bu kez Beykoz’daki ikamet adresinde aradığı Hakan Ural’a ulaşamadığını tutanak altına aldı.

        SAVCI GÖZALTI İÇİN ADRES VERDİ

        Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Ocak 2024’te Paşabahçe Polis Merkezi’ne bir yazı göndererek Hakan Ural’ın ifadesinin alınmak üzere gözaltına alınmasını istedi ve Ural’ın her gün Kanal D’de program yaptığını ifade ederek bir anlamda Ural’ın nerede olduğunu polise anımsattı.

        Bu yazının üzerine polis, bu sabah hakaret suçundan pek alışık olunmadığı biçimde Hakan Ural’ı sabah 05.00’te evinde gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre konunun başsavcılığa da iletilmesi ile birlikte savcı, gözaltı kararını kaldırdı. Emniyet ve savcılık arasındaki krize neden olan gözaltı kararının ardından Ural ifadesini verdi.

        “ELEŞTİRİ SINIRLARI DAHİLİNDE”

        Ural ifadesinde “Uzun yıllardır televizyon programlarında sunuculuk yapıyorum, şikayete konu olan tv programının içeriğini şu an hatırlamıyorum, şikayetçiyi de tanımam, programımızda güncel olaylarla ilgili spontane yorumlar yaparız. Yaptığımız her şey eleştiri sınırları dahilindedir ve eleştiriden ibarettir, müştekiyi tanımam, bilmem. Hiçbir şahsi husumetim yoktur” dedi.

        “ALNIMIZ AK BAŞIMIZ DİK”

        Hakan Ural, sosyal medya hesabından konu ile ilgili paylaşımda da bulundu. Ural, “Arkadaşlar göz altında filan değilim aslanlar gibi evimde çocuklarımla oturuyorum alnımız ak başımız dik sıkıntı yok” dedi.

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