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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zihinsel engelli genç, annesini öldürdü: Kendisini ihbar etti

        Annesini bıçaklayarak öldüren zihinsel engelli genç, 112´yi arayıp kendisini ihbar etti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli bir genç, annesini bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından 112'yi arayıp "Annemi öldürdüm" diyerek kendini ihbar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 20:45 Güncelleme: 26.01.2024 - 20:45
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        Zihinsel engelli genç, annesini öldürdü: Kendisini ihbar etti
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli Umut Buraklar (29), annesi Şafiye Buraklar'ı (56) sırtından bıçaklayarak öldürdü, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak kendisini ihbar etti.

        Olay saat 18.00 sıralarında kırsal Olukman Mahallesi´ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Zihinsel engelli Umut Buraklar, çiftlik evinde tartıştığı annesi Şafiye Buraklar´ı sırtından defalarca bıçakladı. Şafiye Buraklar, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Umut Buraklar, annesinin cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp, "Annemi öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi Şafiye Buraklar´ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Eşi ile 3 çocuğunun ilçe merkezindeki evlerinde olduğu öğrenilen kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırılırken, Umut Buraklar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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