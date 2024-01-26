Zihinsel engelli genç, annesini öldürdü: Kendisini ihbar etti

Zihinsel engelli genç, annesini öldürdü: Kendisini ihbar etti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli Umut Buraklar (29), annesi Şafiye Buraklar'ı (56) sırtından bıçaklayarak öldürdü, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak kendisini ihbar etti.

Olay saat 18.00 sıralarında kırsal Olukman Mahallesi´ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Zihinsel engelli Umut Buraklar, çiftlik evinde tartıştığı annesi Şafiye Buraklar´ı sırtından defalarca bıçakladı. Şafiye Buraklar, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Umut Buraklar, annesinin cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayıp, "Annemi öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 çocuk annesi Şafiye Buraklar´ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşi ile 3 çocuğunun ilçe merkezindeki evlerinde olduğu öğrenilen kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu´na kaldırılırken, Umut Buraklar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.