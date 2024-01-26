Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu

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Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesi donduruldu.

Boşnak oyuncu ile yapılan görüşmelerde olumlu sonuç çıkarken böylece yabancı kontenjanında da yer açılmış oldu.

Beşiktaş'ta sezonu kapatan bir başka isim olan Alex Oxlade-Chamberlain ise sözleşme dondurma teklifine olumsuz yanıt verdi. Siyah-beyazlılarda mevcut kadroda 11 yabancı bulunuyor: - Chamberlain - Svensson - Amartey - Colley - Masuaku - Gedson - Rebic - Ghezzal - Rashica - Muleka - Aboubakar