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Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika’nın açtığı soykırım davasında mahkeme İsrail'in davanın reddedilmesi talebini kabul etmedi.

ICJ, Güney Afrika'nın açtığı davada karar verme yetkisine sahip olduğuna hükmederken İsrail'e, soykırım suçu anlamına gelecek tüm adımları önleme ve cezalandırma talimatı verdi.

Karara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya platformu X'ten yaptığı ilk açıklamada kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum.

Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.

Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın; İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz. Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

KURTULMUŞ: İLK ADIM OLMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında ihtiyati tedbir kararı vermesine ilişkin "Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Adalet Divanının kararına yönelik şunları kaydetti:

"Gazze'de işlediği savaş ve insanlık suçları için Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail hakkında verilen ara karar, İsrail'e karşı insanlık cephesinin haklılığını ispatlar nitelikte atılan ilk adım olması açısından önemlidir. Şimdi, acilen tüm dünya Gazze'de yaşanan katliamları durdurmalı, insani yardımları bir an önce Gazze'ye ulaştırmalı ve uluslararası hukuk, bu eli kanlı katilleri yargılayarak hak ettikleri cezaları vermelidir. Bu davaya öncülük eden Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, davayı yerinde takip eden milletvekillerimize ve bu mücadeleyi omuzlayan hukukçulara insanlık adına teşekkür ediyorum."

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