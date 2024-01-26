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        Haberler Dünya Uluslararası Adalet Divanı soykırım davasında İsrail hakkında kararını açıklayacak

        Uluslararası Adalet Divanı soykırım davasında İsrail hakkında kararını açıklayacak

        Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını bugün TSİ 15.00'te açıklayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 14:17 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:17
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        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında kararını açıklayacak
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        Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını bugün açıklayacak.

        ICJ'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davadaki ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararın, bugün TSİ 15.00'te açıklanacak.

        Güney Afrika’nın, "Filistin halkının Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki haklarına daha fazla, ciddi ve telafisi mümkün olmayan zararın gelmesini önlemek" amacıyla Divan’dan talep ettiği ihtiyati tedbirlerin kabul edilmesi durumunda, bu karar İsrail için bağlayıcı olurken davanın esasına ilişkin sürecin uzun yıllar alması bekleniyor.

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        NE OLACAK?

        ICJ, Güney Afrika’nın tedbir talebine ilişkin kararı, kamuya açık oturumda canlı ilan edecek.

        Karar okunurken Divan’ın 15 daimi hakimi ve İsrail ile Güney Afrika’nın bu dava özelinde atadığı ad hoc hakimlerle birlikte 17 hakim, duruşma salonunda hazır bulunacak.

        Divan’ın kararını ilk olarak Divan Başkanı ABD’li Yargıç Joan E. Donoghue İngilizce okuyacak, daha sonra Divan Başkatibi Philippe Gautier’in kararın Fransızca özetini okumasıyla oturum sona erecek.

        Kararın ilan edileceği oturumlarda davanın tarafı olan ülkeler herhangi bir sunum veya beyanatta bulunmazken tarafların avukatları kararı, Divan salonunda hazırda bulunarak dinleyecek.

        Yarın Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika tarafını, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Dr. Naledi Pandor’un temsil etmesi bekleniyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #uluslararası adalet divanı
        #israil
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