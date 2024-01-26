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        Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil: Ali Sadi "Kendimi balkondan aşağı atarım" dedi - Magazin haberleri

        Yasmin Erbil: Ali Sadi "Kendimi balkondan atarım" dedi

        Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde babası Mehmet Ali Erbil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Babasından; babalık görmediğini ve sevgi eksikliğiyle büyüdüğünü söyleyen Yasmin Erbil, yeniden bir hayli çarpıcı açıklama yaptı; "Babamın yeni sevgilisinden çocuğu olursa Ali Sadi kendini balkondan aşağı atacağını söyledi"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:50
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        • 1

          Nergis Kumbasar - Yasmin Erbil - Mehmet Ali Erbil

          Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde babasıyla ilgili çarpıcı açıklamarda bulunmuştu.

        • 2

          Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in kendisine babalık yapmadığını, sevgi eksikliği içinde büyüdüğünü söylemişti. 28 yaşındaki Erbil, ayrıca küçükken babasının kendisini gezmeye çıkardığı zamanlarda yanına başka kadınları getirdiğini ifade etmişti.

        • 3

          "BABAM ÇOK ÜZÜLDÜ"

          Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Nişantaşı'nda görüntülenen Yasmin Erbil, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Erbil; "Babam bu açıklama karşısında çok üzüldü. Bilseydim babam bu kadar üzülecek böyle bir açıklama yapmazdım" dedi.

        • 4

          "ALİ SADİ 'BÖYLE BİR ŞEY OLURSA KENDİMİ BALKONDAN AŞAĞI ATARIM' DEDİ"

          Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in "Baba olmak istiyorum" şeklindeki açıklaması hakkında da konuştu. Yasmin Erbil; "İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi" ifadelerini kullandı.

        • 5

          Yasmin Erbil, ayrıca babasının yeni sevgilisi Gülseren Ceylan ile tanışmadıklarını, tanışmayı da istemediğini söyledi.

        • 6

          Muhsine Şaşmaz Kamiloğlu - Mehmet Ali Erbil

          ÜÇ ÇOCUK BABASI

          Öte yandan 1980'de Muhsine Şaşmaz Kamiloğlu ile nikâh masasına oturan Mehmet Ali Erbil, 1982'de kızı Sezin dünyaya geldikten sonra Kamiloğlu ile boşandı.
          Mehmet Ali Erbil, 1985'te Muhsine Şaşmaz Kamiloğlu ikinci kez nikâh masasına otursa da evlilikleri uzun sürledi, aynı yıl içerisinde boşandılar.

        • 7

          Mehmet Ali Erbil - Yasmin Erbil - Nergis Kumbasar

          Mehmet Ali Erbil, 1989'da Nergis Kumbasar ile nikâh masasına oturdu. Kızları Yasmin'in dünyaya geldiği bu evlilik ise 1996'da sona erdi.

        • 8

          Ali Sadi Erbil - Mehmet Ali Erbil - Tuğba Coşkun

          Mehmet Ali Erbil, ardından 2001 - 2003 arasında Sedef Altıntaş ile evlilik yaşadı. Erbil, son evliliğini ise 2005'te Tuğba Coşkun ile gerçekleştirdi. Ali Sadi'nin dünyaya geldiği bu evlilik ise 2011'de bitti.

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