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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Mbappe'nin Madrid'den istediği sözleşme şartlarını açıkladı! - Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor - Futbol Haberleri

        Mbappe'nin Madrid'den istediği sözleşme şartları

        Kylian Mbappe'nin gözü Real Madrid'de... İspanyol devinin yıldız oyuncuya yaptığı teklifin Mbappé'nin beklentilerinin çok altında olduğu belirtildi. Toplam maliyet 475 milyom Euro'yu buluyor. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 12:05 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:58
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          Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesinin son 6 ayına giren dünyanın en değerli futbolcusu Kylian Mbappe’nin gözü Real Madrid'de... Basında yer alan yeni haberlere göre İspanyol devinin yıldız oyuncuya yaptığı teklifin Mbappe’nin beklentilerinin çok altında olduğu belirtildi.

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          Alman basınından Bild’in aktardığı habere göre, 25 yaşındaki Mbappé'nin Real Madrid'den talep ettiği yıllık maaş miktarının 70 milyon euro ve imza parasının ise 125 milyon euro olduğu bildirildi.

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          Haberde Madrid'in, İspanya'daki sıkı mali denetimleri nedeniyle bu talebi karşılamakta zorlandığı ve oyuncuya yalnızca 35 milyon euro yıllık maaş teklif ettiği öne sürüldü.

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          180 milyon euro piyasa değeri olan oyuncu, önümüzdeki süreçte kariyeri ve alacağı maaş arasında bir seçim yapması gerekiyor.

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          Fransız basınında yer alan haberlere göre, PSG'nin Kylian Mbappe'yi takımda tutmak için yıllık 100 milyon euro ödemeye hazır olduğu da iddia edildi.

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          Mbappe'nin profesyonel kariyeri, 2015 yılında Monaco'nun alt yapısına katılmasıyla başladı.

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          Genç yaşta sergilediği olağanüstü performansla takımının Ligue 1 şampiyonluğuna ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesine büyük katkı sağladı. Bu başarıları, onu dünya genelinde tanınan bir futbolcu haline getirdi ve çok geçmeden PSG ve diğer büyük kulüplerin radarına girdi.

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          2017 yılında, ilk olarak kiralık olarak ardından 180 milyon euro gibi rekor bir transfer ücretiyle PSG'ye transfer olan Mbappé, burada da başarılı performansını sürdürdü.

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          Genç yaşına rağmen takımının en önemli gol silahlarından biri haline gelen Mbappe, Ligue 1'de ardı ardına şampiyonluklar kazandı.

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          Hızı, teknik becerisi ve gol yeteneği ile Mbappé, modern futbolun en parlak yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

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