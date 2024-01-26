Genç yaşta sergilediği olağanüstü performansla takımının Ligue 1 şampiyonluğuna ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesine büyük katkı sağladı. Bu başarıları, onu dünya genelinde tanınan bir futbolcu haline getirdi ve çok geçmeden PSG ve diğer büyük kulüplerin radarına girdi.