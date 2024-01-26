Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, cuma namazı sonrası camiden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliği, F-16 alımı, İsrail soykırım davası ve yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazı kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği cevaplar:
F-16 SAVAŞ UÇAĞI ALIMI
"Parlamentomuz verilen söz üzerine kahir ekseriyetle meclisimizden geçti. Ben de imzaladım. Akşam da, Resmi Gazete'de yayımlandı. Biden yazılı bir talimatla temsilciler meclisine gönderdi. Orayı da bekliyoruz. Oradan (ABD) gelecek netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini, tamir, bakımla ilgili sürecin başlamasını sağlayacaktır.
İsveç'e verilen NATO onayının ardından, bu sürecin başlamasını sağlayacaktır. Dışişleri Bakanı bu işin takibini yapıyor. Attığımız adımla Kanada da İsveç de tüm batı ülkeleri Türkiye´nin duruşunu göstermesi açısından isabetli olmuştur. Aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. NATO için önemli bir güç kaynağı olmuştur" dedi.
İSRAİL SOYKIRIM DAVASI
Erdoğan şöyle devam etti: (İsrail'in soykırım davasında yargılanması) "Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'ndan gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın takibi bizim için önemlidir. Lahey'e bizim bir hukukçu ekibimiz gitti. Olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum."
YEREL SEÇİM GÜNDEMİ
(Yerel seçim çalışmaları) Yarın İzmir’deyim. İzmir’de hem aday açıklamaları yapacağız hem de geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Ertesi gün Eskişehir'e geçeceğim. İzmir ve Eskişehir'i önemsiyoruz. Buralarda da güçlü sesler çıkararak, yapacağımız toplantılarla da Cumhur İttifakının nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz. Murat beyin tanıtımını izledim. Kendisi çok ciddi projeleri ele aldı. 31 Mart akşamı Murat Kurum ile yeniden İstanbul'u yaşayacağız."