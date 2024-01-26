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        Haberler Gündem 3. Sayfa SAHTE DOKTOR | Adana'daki sahte doktor olayında son dakika gelişmesi: Yaka kartını... - Güncel haberler

        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde, sahte doktor yaka kartı ile yakalanan C.S.´nin, görevliler tarafından götürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. C.S., yaka kartını hastanede görevli bir doktorun verdiğini, bu nedenle mağdur olduğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:03 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:15
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        Sahte doktorun yakalandığı an! Şüpheliden flaş iddia!
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        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ndeki güvenlik görevlisi, kantinde alışveriş yapan C.S. isimli kadının, üzerinde `asistan doktor´ ibaresi bulunan yaka kartından şüphelendi.

        ÇELİŞKİLİ YANITLAR ALDI

        DHA'da yer alan habere göre kadına hangi bölümde görevli olduğunu soran güvenlik görevlisi, çelişkili yanıt alınca durumu hastane polisine bildirdi.

        YAKA KARTI SAHTE ÇIKTI

        Polisin yaptığı kontrolde yaka kartının sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan kadın, polis merkezine götürüldü.

        "KARTI KIRTASİYEDEN ÇIKARTTIM"

        İfadesinde, hastanede rahat hareket edebilmek için yaka kartını taktığını itiraf eden C.S., "Haftada 3 gün hastanede fizik tedavi görüyorum. Yaka kartını bir kırtasiyeden çıkarttırdım.

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        RAHAT HAREKET EDEBİLMEK İÇİN KULLANMIŞ

        Asansör ve kantinde bulunduğum zamanlarda bu kartı kullanıyordum. Herhangi bir hasta muayene etmedim, hasta odası ya da muayenehaneye girmedim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        YAKALANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Sahte yaka kartı ile hastanede gezen C.S.´nin, görevliler tarafından götürüldüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        "YAKA KARTINI HASTANEDEKİ DOKTOR VERDİ" İDDİASI

        Görüntülerde, C.S.´nin hastane koridorunda cep telefonu ile konuştuğu anlar yer aldı. C.S., yaka kartını hastanede görevli bir doktorun verdiğini, bu nedenle mağdur olduğunu öne sürdü.

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        #adana
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