İngiltere Kralı 3. Charles ameliyata alındı

GALLER PRENSESİ DE AMELİYAT OLMUŞTU

Söz konusu açıklamadan kısa bir süre önce Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Galler Prensesi Kate Middleton'ın başkent Londra'daki bir hastanede karnından ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı duyurulmuştu.