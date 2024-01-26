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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe son dakika transfer haberleri - Çağlar Söyüncü Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor - Fenerbahçe Haberleri

        Çağlar Söyüncü Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

        Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri... Sarı lacivertli kulüp, milli futbolcunun sezon sonuna dek kiralanması konusunda Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a gelmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 12:46 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:59
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          Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini noktalamaya hazırlanıyor.

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          Sarı lacivertli kulüp, milli futbolcunun sezon sonuna dek kiralanması konusunda Atletico Madrid ile anlaşma sağladı.

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          27 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzaları atmak için bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

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          Atletico Madrid'in sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye kiralık transferinde satın alma opsiyonunun bulunmadığı belirtiliyor.

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          Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid'de 9 karşılaşmada toplam 220 dakika süre aldı.

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          Çağlar Söyüncü kimdir?

          Futbola Mememen Belediyespor altyapısında başlayan Çağlar Söyüncü, daha sonra Bucaspor altyapısında da forma giydi. Aliağa FK ve Altınordu formalarını da giyen Çağlar kariyerine yurt dışında deva metti ve Freiburg ile anlaştı 5 yıllık Leicester City serüveninin ardından sezon başında İspanyol devi Atletico Madrid'in yolunbu tutna 27 yaşındaki savunmacı, 55 kez de A Milli Takım formasını giydi.

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