Çağlar Söyüncü kimdir?

Futbola Mememen Belediyespor altyapısında başlayan Çağlar Söyüncü, daha sonra Bucaspor altyapısında da forma giydi. Aliağa FK ve Altınordu formalarını da giyen Çağlar kariyerine yurt dışında deva metti ve Freiburg ile anlaştı 5 yıllık Leicester City serüveninin ardından sezon başında İspanyol devi Atletico Madrid'in yolunbu tutna 27 yaşındaki savunmacı, 55 kez de A Milli Takım formasını giydi.