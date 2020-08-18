Bosch, Reutlingen’deki yonga plakası fabrikasında bir 5G ağının kurulumu için uyumluluk testlerine ve kanal ölçümlerine başlıyor. Bosch CDO/CTO’su Dr. Michael Bolle, “Bosch olarak 5G’nin araştırma ve geliştirme çalışmalarına erken başladık ve bu yeni mobil iletişim standardının Endüstri 4.0’a geçişi hızlandıracağına inanıyoruz” dedi.

Uluslararası 5G-SMART araştırma projesinde de aktif rol oynayan Bosch’un proje ortakları Reutlingen’deki yonga plakası fabrikasında, Ericsson’un Kista / İsveç’teki lokasyonunda ve Fraunhofer IPT’nin Aachen’daki 5G Avrupa Sanayi Kampüsünde 5G üretim uygulamalarını test edecek.

Bosch, Reutlingen’deki yonga plakası fabrikasında, 5G'nin üretimi ne şekilde etkilediğini incelemek üzere tasarlanan uyumluluk testlerini Ericsson iş birliğiyle başlatırken, şirkette araştırmacı olarak görev yapan ve uluslararası 5G Ağa Bağlı Endüstriler ve Otomasyon Birliği’nin (5G-ACIA) Başkanı olan Andreas Müller, “Yarı iletken üretimi oldukça karmaşık ve hassastır. Bu mikroskobik yonga plakaları, hava yastıklarından akıllı telefonlara ve elektrikli bisikletlere kadar geniş bir yelpazedeki ürünlerde kullanılmadan önce, 1.000’in üzerinde teste tabi tutuluyor. Fabrika ortamında, elektromanyetik dalgalar bir parazit kaynağı oluşturabilir. Bu nedenle, 5G’nin üretim üzerindeki etkisini test ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada kanal ölçümlerinin de gündemde olduğu ve bu sayede optimum ağ kapsamının nasıl sağlanacağına ve verici antenlerinin fabrika içerisinde hangi noktalara ve ne yoğunlukta yerleştirilmesi gerektiğine dair bilgiler sağlanmasının beklediği kaydedildi.

Reutlingen’deki yonga plakası fabrikasında bir 5G test ağı kuracak olan Bosch, bu bulguları kullanarak 5G test ağında ilk 5G uygulamalarını kullanıma sokacak. Uygulama alanları arasında, bir yerel bulut aracılığıyla yönlendirilebilecek otonom taşıma sistemleri, makinelere uzaktan erişim ve endüstriyel sistemler arasında iletişim yer alıyor.

DRESDEN'DE YONGA PLAKASI FABRİKASI

Öte yandan; Reutlingen araştırma projesinden elde edilen sonuçlar, şirketin Dresden’deki yeni yonga plakası fabrikasında gelecekte 5G ağının planlamasında da kullanılabilecek. Bolle, “Dresden’de, Bosch’un dünya genelindeki ilk 5G özellikli yarı iletken fabrikasını inşa ediyoruz. Tesis, ilk günden itibaren 5G’ye hazır olacak” dedi. Bosch, şirketin tarihinde tek seferde yaptığı en büyük yatırım olan yeni yonga plakası fabrikasına yaklaşık 1 milyar Euro harcıyor. Bu fabrikada yarı iletken üretiminin 2021’in sonu itibarıyla başlaması planlanıyor.