DHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde korkunç bir olay gerçekleşti. İddiaya göre, Canan Buse K. bir süre önce boşandığı eşi Furkan A. ile tartışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre, Canan Buse K. tartışmanın büyümesi üzerine kaçmaya başladı. Furkan A. peşinden koştuğu eşinin üzerine tabanca ile ateş açtı. Canan Buse K. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, yakında bulunan bir taksi durağına sığındı. Furkan A. ise olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Canan Buse K. ilk olarak yakında bulunan bir tıp merkezine ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Furkan A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.