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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Esma Kalenderli (30), 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan cezaevinde olan eşi Murat Utuş'tan (36) boşandı.

3 ÇOCUĞUYLA AİLESİNİN YANINA YERLEŞTİ

Esma Kalenderli, 3 çocuk annesiydi.

DHA'da yer alan habere göre Esma Kalenderli, boşanmanın ardından 3 çocuğu ile ailesinin yanına yerleşti.

ESKİ EŞİNİN YOLUNU KESTİ

Murat Utuş ise 1 ay önce cezaevinden tahliye oldu. İddiaya göre; boşanmayı hazmedemeyen Murat Utuş, bu sabah alışveriş için evden çıkan Esma Kalenderli'yi Atatürk Bulvarı'nda yolunu kesti.

SİLAHIYLA KURŞUN YAĞDIRDI

İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Murat Utuş, üzerinde taşıdığı tabanca ile eski eşine peş peşe ateş açtı.