Borussia Dortmund-Real Madrid maçı CANLI YAYIN
Borussia Dortmund-Real Madrid maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wembley Stadı'ndaki dev mücadelede Alman ekibi Dortmund 2'nci, İspanyol devi Real Madrid ise 15'inci kez en büyük kupayı müzesine götürmek için karşılaşıyor. Dortmund'da Salih Özcan, Real Madrid'de ise Arda Güler Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Türk futbolcu olmayı hedefliyor. Borussia Dortmund Real Madrid maçına dair tüm detaylar haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanya ekibi Real Madrid kozlarını paylaşıyor.
STAT: Wembley
HAKEM: Slavko Vincic
SAAT: 22.00
YAYIN: TV8
B.Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Brandt, Sabitzer, Adeyemi, Sancho, Füllkrug
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Vinicius Jr., RodrygoMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
REAL MADRID 15'İNCİ, DORTMUND 2'NCİ ŞAMPİYONLUK PEŞİNDE
"Devler Ligi" finalinde Real Madrid 15'inci, Borussia Dortmund ikinci şampiyonluğunu hedefliyor.
Real Madrid; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere kupada 14 kez mutlu sona ulaştı.
Borussia Dortmund ise kupadaki tek şampiyonluğunu 1997'de elde etti.
15. RANDEVU
Borussia Dortmund ile Real Madrid, Avrupa kupalarında 15. kez karşı karşıya geliyor.
Söz konusu 14 karşılaşma, Avrupa'nın bir numaralı kupasında oynandı.
Real Madrid'in 6, Borussia Dortmund'un 3 kez galip geldiği müsabakaların 5'i ise beraberlikle sona erdi.
Bu maçlarda Real Madrid 24, Borussia Dortmund ise 19 gol kaydetti.
İKİ TÜRK'TEN BİRİ TARİHE GEÇECEK
Final maçı sonrası Şampiyonlar Ligi kupası, bir Türk futbolcunun elinde havalanacak.
Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, kariyerlerinin ilk "Devler Ligi" şampiyonluğu için mücadele ediyor.
Borussia Dortmund'da Türk asıllı Alman milli futbolcu Emre Can da takımının şampiyonluğu için ter döküyor.