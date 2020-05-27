Mali endekse 150 bine yakın yeni yerli yatırımcı girdi

AA

Borsa İstanbul'da ilk çeyrekte tüm endekslerde yatırımcı sayısında önemli artış yaşanırken, BIST TÜM endeksine 396 yabancı, 178 bin 272 yerli olmak üzere toplam 178 bin 668 yeni yatırımcı dahil oldu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından hazırlanan Borsa Trendleri Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, Borsa İstanbul'da ilk çeyrek itibarıyla BIST TÜM endeksinde 357 şirket işlem gördü.

Nominal işlem hacmi, BIST TÜM endeksinde ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117 yükselerek rekor kırdı. İşlem hacmindeki bu artışta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle piyasalarda yaşanan belirsizlik etkili oldu.

Bu dönemde, BIST TÜM endeksinin dolar cinsinden işlem hacmi yüzde 78 artarak 172 milyar 228 milyon dolara ulaştı. Endeksin TL bazında işlem hacmi ise iki katına çıktı ve 1 trilyon 44 milyar 528 milyon liraya yükseldi.

TL bazında işlem hacimleri, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre bankacılık endeksinde yüzde 4 düşüşle 146 milyar 759 milyon liraya gerilerken, teknolojide yüzde 229 artışla 85 milyar 916 milyon liraya, holding ve yatırımda yüzde 227 yükselişle 105 milyar 884 milyon liraya çıktı. TL işlem hacmi ticaret endeksinde yüzde 213, hizmet endeksinde yüzde 128, sınai endeksinde yüzde 101 ve mali endekste yüzde 69 arttı.

Böylece ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre TL bazında işlem hacmi tek düşen endeks, bankacılık oldu.

Teknoloji endeksine 1 milyon dolar yabancı yatırım girişi

Borsa İstanbul'dan yılın ilk çeyreğinde 2,4 milyar dolarlık net yabancı çıkışı gerçekleşti. Net yabancı girişi gerçekleşen tek endeks 1 milyon dolarla teknoloji oldu. En yüksek net yabancı çıkışı yaşanan endeks ise 1 milyar 94 milyon dolarla mali endeks olarak kayıtlara geçti.

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul işlem hacmindeki payı 2020'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 4 puan azalarak yüzde 26'ya geriledi.

İlk çeyrek itibarıyla bakıldığında, yabancıların işlem hacminde en yüksek paya yüzde 35'le bankacılığın, en düşük paya ise yüzde 25'le sınai ve teknolojinin sahip olduğu görüldü.

Mali endekse 150 bine yakın yeni yerli yatırımcı girdi

Borsa İstanbul'daki toplam yatırımcı sayısı martta 1 milyon 347 bin 388'e ulaştı. Bu yatırımcıların yüzde 99,2'sini yerli, yüzde 0,8'ini yabancı yatırımcılar oluşturdu. Bu kapsamda mart sonu itibarıyla yerli yatırımcı sayısı 1 milyon 337 bin 244, yabancı yatırımcı sayısı 10 bin 144 oldu.

Bu dönemde BIST 100 dışında tüm endekslerde yabancı yatırımcı sayısında artış görüldü. Mart sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yabancı yatırımcı sayısı BIST TÜM'de 396, BIST 30'da 207, BIST 50'de 225 artış kaydetti. Aynı dönemde BIST 100 endeksinde ise yabancı yatırımcı sayısı 1.542 azalarak 7 bin 358'e geriledi.

Borsa İstanbul'daki endekslerde en fazla yabancı yatırımcı artışı 453 ile hizmetlerde gerçekleşirken, bunu 384 ile sınai takip etti. Yabancı yatırımcı sayısı BIST Mali'de 201, BIST Ticaret'te 194, BIST Teknoloji'de 146, BIST Holding ve Yatırım'da 67, BIST Banka'da 65 arttı.

Yerli yatırımcı sayılarına bakıldığında ise tüm endekslerde mart sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydedildiği dikkati çekti. Bu dönemde BIST TÜM endeksine toplam 178 bin 272 yeni yerli yatırımcı giriş yaparken, en büyük yerli yatırımcı artışı 146 bin 842 ile mali endekste görüldü.

Öte yandan mart sonunda geçen yılın aynı dönemine göre BIST TÜM endeksine 396'sı yabancı olmak üzere 178 bin 668 yeni yatırımcı dahil oldu. Yeni yatırımcı sayısı BIST 100'de 76 bin 377, BIST 30'da 87 bin 23, BIST 50'de 92 bin 48 düzeyinde gerçekleşti.

Yatırımcıların portföy değeri arttı

BIST TÜM endeksinde yabancı yatırımcıların portföy değeri geçen yılın mart ayında bulunduğu 206 milyar lira seviyesinden, bu yılın aynı döneminde 219 milyar liraya yükseldi. Bu rakam yerli yatırımcılarda 114 milyar liradan 155 milyar liraya çıktı.

İlk çeyrekte Borsa İstanbul'da en yüksek portföy değerine sahip ilk üç ülkenin değişmediği

ve ABD, Katar ve Birleşik Krallık olduğu görüldü. ABD'de yerleşik

1.133 yatırımcı, toplam yabancı

yatırımların

yüzde 26'sına sahipken, bu yatırımcıların portföy büyüklüğü ise 8 milyar 652 milyon dolar oldu. Toplam yabancı yatırımların yüzde 26'sına sahip olan Katarlıların portföy büyüklüğü ise 8 milyar 565 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

YATIRIMCI SAYISI Mar.20 Mar.19 FARK YABANCI YERLİ YABANCI YERLİ YABANCI ARTIŞ YERLİ ARTIŞ TOPLAM ARTIŞ BIST TÜM 9.996 1.300.985 9.600 1.122.713 396 178.272 178.668 BIST 100 7.358 1.029.311 8.900 951.392 -1.542 77.919 76.377 BIST 30 6.290 802.611 6.083 715.795 207 86.816 87.023 BIST 50 6.817 898.283 6.592 806.460 225 91.823 92.048 BIST SINAİ 4.901 744.631 4.517 628.161 384 116.470 116.854 BIST HİZMETLER 4.172 539.349 3.719 411.435 453 127.914 128.367 BIST MALİ 7.147 777.438 6.946 630.596 201 146.842 147.043 BIST TEKNOLOJİ 1.171 181.475 1.025 155.983 146 25.492 25.638 BIST TİCARET 1.942 146.087 1.748 95.429 194 50.658 50.852 BIST BANKA 3.436 379.106 3.371 324.845 65 54.261 54.326 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 4.893 404.573 4.826 302.618 67 101.955 102.022