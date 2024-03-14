Borsa ve dövizdeki oynaklık ne zaman biter?

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Döviz kurundaki yukarı yönlü tansiyon ve Borsa İstanbul’daki 2 aylık rallinin ardından son günlerdeki oynaklığı değerlendiren Deriner, her iki konuda yaşananların nedenlerini anlatıyor. Seçime kadar döviz, altın ve borsadaki nasıl bir seyir beklediğini dile getiren Deriner, seçim sonrası ve yıl sonu beklentilerini sıralıyor. Yüksek gelen şubat enflasyonunun makro hedefler üzerinde bir değişime sebep olup olmayacağı yönündeki fikirlerini paylaşan Deriner, bu durumun Merkez Bankası'nı bir faiz artırımına götürüp götürmeyeceğini, faiz artırımının gerekli olup olmadığını değerlendiriyor.

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YABANCI NE ZAMAN GELİR?

Değişen ekonomi politikaları ile bir süredir beklenen yabancı sermaye akımının ne zaman yoğunlaşacağına dair görüşlerini aktaran Deriner, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin bunda etkili olup olmadığını yorumluyor.

Direner, başta enflasyon ve faiz olmak üzere ekonomi yönetiminin makro ekonomik hedefleri yakalayıp yakalayamayacağına yönelik görüşlerini paylaşırken bu gelişmelerin sermaye piyasalarına etkisini de değerlendiriyor. Deriner özellikle öngörülen düşük büyümenin şirketleri ve hisse piyasalarını nasıl etkileyeceğine dair değerlendirmelerde bulunuyor.

GLOBAL GELİŞMELERİN YANSIMASI NE OLACAK?

Başta ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararları ve dünyadaki enflasyon gelişmeleri olmak üzere global piyasalardaki beklentilerini de dile getiren Deriner, olası gerçekleşmelerin Türkiye ekonomisine yansımalarını yorumluyor.