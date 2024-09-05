Borsada yine yaşlı kurtlar kazandı

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Bir önceki haberimizde yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'da en fazla kazancı yatırımı 10 milyon lira ve üstü olan zenginlerin elde ettiğini yazmıştık. Bunların aksine borsadaki tasarrufu çok az olanların ise özellikle sosyal medyadan edindiği kulaktan dolma bilgiler ile yatırım yaparak kaybettiği gerçeğini dile getirmiştik. Peki bu yatırımcılar kim? Yaş grupları bazında bakıldığında kazanan ile kaybeden kimler? Borsa İstanbul yılbaşından bu yana yüzde 33 değer kazanırken yaş grupları bazında borsada yılın ilk 8 ayında endeksin getirisini geçen veya ona yaklaşan kesimin (55-59 yaş grubu hariç) yaşı 65'in üstündekiler olduğunu görüyoruz. Rakamlar bir önceki haberimizde olduğu gibi Merkezi Kayıt kuruluşu Veri Analiz Platformu'ndan.

REKLAM 55-59 YAŞTAN ATAK Yılbaşında toplam 7 milyon 631 bin gerçek kişi yatırımcının borsada 1 trilyon 449 milyar liralık hisse senedi varken ağustos sununda kişi sayısı 7 milyon 403 bine inerken gerçek kişilerin portföy değeri yüzde 25 artış ile 1 trilyon 808 milyar liraya ulaştı. Borsada toplam getirinin yüzde 33 olduğu göz önüne alındığında bu rakam tüzel kişi ve fonların kişilerden daha fazla gelir elde ettiğini gösteriyor. Fonlar ve diğer tüzel kişi yatırımcılar dışında gerçek kişilerden 8 ayda en başarılı yatırımcı kitlesini yaşı 70 ile 74 arasındaki yaşlı kurtlar oluşturdu. Bu kesim portföyünü 8 ayda yüzde 42 artırarak 77 milyar liraya ulaştırdı. İkinci sırada yüzde 37 getiri ile 55-59 yaş aralığındaki yatırımcılar bulunuyor. 55-59 yaş arası yatırımcılar portföylerini 8 ayda 58,2 milyar lira artırdı. Üçüncü ise yüzde 34 getiri ile 65-69 yaş arasındaki yatırımcılar oldu. Bu yaş grubunun yatırım yaptığı hisse senetleri değeri 8 ayda 29,1 milyar lira yükseldi.

ÇOÇUKLARIN KAZANCI ARTTI Yaşı ileri yatırımcıların bu başarısına karşı orta yaşlıların getirisi yüzde 14 ile 27 arasında oldu. 25 yaşa kadar olan gençler ise yüzde 3 getiri ile yetindi. 25-34 yaş arası yatırımcıların kazancı da yüzde 12 ile 13 aralığında kaldı. Buna karşın daha çok ebeveynlerin çocukları için yatırım yaptıkları 0-14 yaş aralığındaki bebek ve çocukların hisse portföylerinin değeri yüzde 30 ile önemli oranda arttı. EN KALABALIK GRUP 30-34 YAŞINDAKİLER Yaş gruplarının sayısına baktığımızda ise borsadan kazanç elde eden 60 yaş üstü ile birlikte 40-60 yaş aralığındaki yatırımcı sayısının da arttığı görülüyor. Sayıları en çok artan yaş aralığı 47 bin 775 ile 50-54 yaş grubu oldu. Bu grubun sayısı toplam 613 bini geçti. Buna karşın yaşı 25-29 aralığındaki gençler 8 aylık kazancı yüzde 3'te kalınca borsayı bırakıp gitti. Bu yaş grubunun sayısı 131 binin üstünde azaldı. 20-24 yaş aralığındaki yatırımcı sayısı da 129 bin düştü. Böylece Borsa İstanbul'daki toplam yatırımcı sayısı da diğer yaş gruplarındaki artışa rağmen 222 binin üstünde aşağı geldi. Borsada en kalabalık yaş grubunu ise ocak ayında olduğu gibi 1 milyon 45 bin ile 30-34 yaş grubundaki yatırımcılardan oluştu. İkinci kalabalık grubu da 35-39 yaş grubu yatırımcılar oluşturdu. Bu gruptaki yatırımcıların sayısı ise 1 milyon 35 bin.