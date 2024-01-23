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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor, ne oldu? 23 Ocak 2024 BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü? - Merak Edilenler Haberleri

        Borsa bugün neden düştü? 23 Ocak 2024 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,14 yükselişle 8.101,23 puandan başlarken, günü yüzde 0,75 değer kaybıyla 7.950,06 puandan tamamlandı. Haftanın açılış gününde, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 değer kazancıyla 8.010,14 puandan tamamlamıştı. Yaşanan gelişmeler, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 23 Ocak 2024 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 23 Ocak 2024 Salı Borsa İstabul BIST 100 endeksi neden düştü sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 23:10 Güncelleme: 23.01.2024 - 23:10
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        • 1

          Haftanın ikinci işlem gününden açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,10 puan ve yüzde 1,14 değer kazanarak 8.101,23 puanla başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi kapanışı 7.950,06 puanla yüzde 0,75 düşüşle tamamladı. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 23 Ocak 2024 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?" İşte 23 Ocak 2024 borsada son durum...

        • 2

          23 OCAK 2024 BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,75 değer kaybederek 7.950,06 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 91,2 milyar lira oldu.

        • 3

          Bankacılık endeksi yüzde 4,35, holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,52 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

          Analistler, küresel piyasalarda ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryolarının güç kazanmasının etkilerinin görüldüğünü belirtti.

        • 4

          Merkez bankalarının mart ayında faiz indirimine başlayacağına dair beklentilerin güç kaybetmeye devam ettiğini aktaran analistler, ekonomilerin resesyona girmeden bu dönemi atlatabileceği yönündeki umutların risk iştahını desteklediğini dile getirdi.

        • 5

          Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıkacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 puanın destek, 8.200 ve 8.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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