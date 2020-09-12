Borsaya yeni gelen 400 bini aşkın küçük yatırımcı dolandırıcıların iştahını öyle kabarttı ki Sermaye Piyasası Kurulu'nun verdiği cezalar bile bunları durduramıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun temmuz ayında 6 ay işlem yasağı verdiği Hasan Meşe isimli kişi dün sosyal medya platformu Twitter'den İhlas Holding ile ilgili paylaşım yaptıktan sonra bu hisse yüzde 10 yükselerek tavan oldu. Sadece bu hisse değil gruba bağlı diğer hisselerde de benzer hareketler oldu.
PARMAKTAN SONRA
Daha önce yatırımcılara yeni aldığı pahalı Mercedes otomobil ile hava atıp onları tavlamaya çalışan Meşe, SPK'nın yasağına aldırmadan Twitter'den önce 'Yarın saat 11'de yeni AR-GE fırından çıkıyor' ardından 'Hayalleri olan uyumaz' twitleri attı. Bu sırada aynı 'Bul karayı al parayı' oyununda olduğu gibi Meşe'yle birlikte hareket eden dolandırıcılar da sürekli bu kişiyi överek başka hangi hissede pozisyon almaları gerektiğini sordular. Beklentiyi artıran Meşe dün 'İhlas 6 ay buradayız' diye yazdı. Tabii bu yazıdan sonra hisseye saldıran küçük yatırımcılar İhlas Holding ve gruba bağlı diğer hisseleri tavan yaptı. İhlas Holding hissesi yüzde 10 değer kazanarak yıllardır bulunduğu 1 liranın altından zıplayarak 1.07 liraya çıktı.
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İhlas Holding hissesinde de manipülatörler SPK'nın daha önce yaptığı uyarıda olduğu gibi davrandıkları görülüyor. SPK'nin işlem yasağı koyduğu kişilerin hisse alım satımı yasak olduğu için başkaları adına alım satım yaptıkları biliniyor. İhlas Holding hisseleri ve şirketin bildirimleri de incelendiğinde manipülatörün bu yaygarayı yapmadan 16 gün önce 3 kişi ve biri şirketin ana ortağı olmak üzere 2 şirketin İhlas Holding hisselerini artırdıkları yani ek hisse topladıkları görülüyor. Bu isimlerin başında Ocak 2020'de SPK'nın 6 ay işlem yasağı getirdiği Cihan Sütşurup ismi dikkat çekiyor. Bu kişinin işlem yasağı sona erdiği için kolaylıkla alım satım yapıyor. SPK açıklamasında manipülatörlerin önce düşük fiyattan hisse topladıklarını sonra bu hisseyi yükselecek ve çok para kazanacaksınız spekülasyonu yaparak küçük yatırımcıya yüksek fiyattan sattıklarını örneklerle ortaya koymuştu. SPK, bir kişinin 'bu hissenin fiyatı artacak' dediğinde elindeki hisseyi size yüksek fiyattan satma anacı güttüğünü rakamlar ve belgelerle ortaya koymuş, bu durumu tespit ettiklerini ifade etmişti.
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