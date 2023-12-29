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        Borsacı adli kontrolle serbest kaldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla aralarında borsacı Nihat Özçelik'inde bulunduğu 8 kişi önceki gün gözaltına alındı. İşlemlerin ardından bugün 4'ü polis 6 kişi adliyeye sevk edildi. Nihat Özçelik ile 5 kişi hakkında adli kontrol kararı çıktı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 29.12.2023 - 23:40 Güncelleme: 29.12.2023 - 23:40
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        Borsacı adli kontrolle serbest kaldı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından "Rüşvet, şantaj, yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, resmî belgede sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 8 kişi hakkında önceki gün gözaltı kararı verilmişti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı bugün işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

        TUTUKLANMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

        Adliyeye gönderilen 6 şüpheli savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkemede savunmasını yapan Nihat Özçelik, dosyada kendisiyle ilgili hiçbir delilin olmadığını iddia ederek “geçen ay, 2 kez avukatım vasıtası ile görüştüğüm biri yüzünden davaya dahil oldum” dedi. Özçelik’in avukatı Ali Arslan ise, müvekkilini de mağdur olarak yer aldığı bir dosyanın olduğunu söyledi. Özçelik’in bir diğer avukatı Benan Ülgen ise “Müvekkilimin, söz konusu suçlarda dolayı azmettirmesi söz konusu değil. Dosyada bahsedilen para transferlerinin müvekkilim nezdinde gerçekleştiği sabit değil” diye konuştu.

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        İDDİALARI KABUL ETMEDİLER

        Gözaltına alınan 4 kişinin polis memuru olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada polis memurları kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediler.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

        Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Nihat Özçelik ve diğer 5 şüphelinin de adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

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