Faiz oranlarının enflasyonun altına sarkması ile Türk vatandaşları parasını korumanın çeşitli yollarını ararken Borsa İstanbul'u yeniden keşfetti. Kasım 2019 ile Nisan 2020 sonunu kapsayan son 7 ayda Borsa İstanbul'da yatırım yapan yerli gerçek kişi yatırımcı tam 251 bin arttı. Tabii ki bu dönemde global ekonomik gelişmeler nedeniyle gelişmekte olan ülkelerden çıkan fonların borsada satışlarını da Türk vatandaşları karşılamış oldu. Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların elindeki portföy değeri yüzde 65'ten yüzde 60'ın altına gerilerken yerlilerin oranı yüzde 36'dan 41'e çıkıtı.
100 LİRA İLE 100 BİN ARASINDA TUTARLA GELEN 167 BİN
Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri borsaya yeni gelenlerin çoğunlukla tam anlamıyla orta direk olduğunu ortaya koydu. Çünkü Kasım 2019'dan bu yana Borsa İstanbul'a gelen 251 bin kişi arasında en kalabalık grup parası 20 ile 50 bin lira arasında olan küçük yatırımcılar. Sayıları tam 56 bin 409 kişi. Kişi başı yatırım tutarı 33 bin bin lira. Yatırımı 100 lira ile 50 bin lira arasında olanların sayısı ise tam 167 bin. Yatırımcıların portföy büyüklüğünü 100 bin dolar olarak belirlediğimizde ise 251 binin en az 200 binini kapsıyor. Rakamlar daha önce borsada hesabı olmasına rağmen herhangi bir işlem yapmayan 13 bin vatandaşın da harekete geçtiğini gösteriyor. Çünkü portföy büyüklüğü 0-1 lira arasında olanlarda bu kadarlık bir azalma olduğu görülüyor.
ZENGİNLER 4.2 MİLYON İLE GELDİ
Borsaya son dönemde gelen zenginlerin yani milyonerlerin sayısı ise 3 bin 722. Borsa İstanbul'un zenginleri de böylece ilk kez 10 bini aştı, hatta 11 bine yaklaştı. Son 7 ayda kazançlarına bakıldığında ise toplam 35 milyar liralık portföy artışının 16 milyarı zenginlerden geldi. 7 aylık dönemde endekste sadece yüzde 2.7'lik değişim olduğu için hisse senetlerinin değer artış veya azalışlarını gözardı edebiliriz. Endeks değişimleri sabit son 7 ayda her bir zengin kişi başı 4.2 milyon lira ile Borsa İstanbul'un kapısını çaldı. Elindeki yatırım miktarı 500 bin ile 1 milyon lira arasında olan ve borsaya koşanların sayısı da 5 bini aşkın. 250 bil 500 bin arası ise rakam 13 bine kadar çıkıyor.
EN KALABALIK GRUP 20-50 BİN ARASI YATIRIMI OLANLAR
|Portföy Dilimi
|Ekim 2019 Yatırımcı Sayısı
|Mart 2020 Yatırımcı Sayısı
|Nisan 2020 Yatırımcı Sayısı
|Yatırımcı sayısı değişimi
|0 - 1
|106.721
|103.904
|93.824
|(12.897)
|2 - 100
|376.254
|384.356
|374.605
|(1.649)
|101 - 1.000
|117.550
|131.116
|127.880
|10.330
|1.001 - 5.000
|126.780
|159.931
|162.983
|36.203
|5.001 - 10.000
|79.215
|99.281
|107.876
|28.661
|10.001 - 20.000
|89.304
|110.539
|125.534
|36.230
|20.001 - 50.000
|113.626
|142.996
|170.035
|56.409
|50.001 - 100.000
|71.340
|89.434
|111.131
|39.791
|100.001 - 250.000
|52.970
|67.615
|89.203
|36.233
|250.001 - 500.000
|18.556
|23.151
|31.667
|13.111
|500.001 - 1.000.000
|9.047
|10.697
|14.651
|5.604
|1.000.001 ve üstü
|7.222
|8.321
|10.944
|3.722
|Tümü
|1.168.585
|1.331.341
|1.420.333
|251.748
ZENGİNLERİN PORTFÖYÜ 16 MİLYAR LİRA ARTTI
|Portföy Dilimi
|Ekim 2019 Portföy Değeri (M TL)
|Mart 2020 Portföy Değeri (M TL)
|Nisan 2020 Portföy Değeri (M TL)
|Portföy değeri değişimi (Milyon TL)
|0 - 1
|0,03
|0,03
|0,03
|0,00
|2 - 100
|7,27
|7,26
|7,42
|0,15
|101 - 1.000
|48,42
|56,84
|54,48
|6,07
|1.001 - 5.000
|336,13
|428,34
|438,01
|101,88
|5.001 - 10.000
|578,14
|724,43
|787,28
|209,14
|10.001 - 20.000
|1.294,46
|1.599,61
|1.816,45
|521,99
|20.001 - 50.000
|3.679,73
|4.638,24
|5.545,10
|1.865,37
|50.001 - 100.000
|5.026,40
|6.328,41
|7.892,46
|2.866,06
|100.001 - 250.000
|8.166,68
|10.414,20
|13.776,51
|5.609,83
|250.001 - 500.000
|6.428,21
|7.985,98
|10.929,41
|4.501,20
|500.001 - 1.000.000
|6.235,97
|7.377,47
|10.111,95
|3.875,99
|1.000.001 ve üstü
|40.944,11
|44.663,02
|56.867,43
|15.923,32
|Tümü
|72.745,55
|84.223,84
|108.226,54
35.480,99
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