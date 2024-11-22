Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.549,89 %1,94
        DOLAR 34,5409 %0,16
        EURO 36,0243 %-0,51
        GRAM ALTIN 3.003,80 %1,41
        FAİZ 40,55 %-1,93
        GÜMÜŞ GRAM 34,72 %1,67
        BITCOIN 99.059,00 %0,99
        GBP/TRY 43,3005 %-0,58
        EUR/USD 1,0419 %-0,53
        BRENT 75,08 %1,15
        ÇEYREK ALTIN 4.911,22 %1,41
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Ekonomi haberleri - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,94 değer kazanarak 9.549,89 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 18:31 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü yükselişle tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 182,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 119,7 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 4,38, holding endeksi yüzde 2,60 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,45 ile iletişim oldu.

        Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin sınırlı da olsa yatışması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek aydaki toplantıda da faiz indireceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle pozitif bir seyir izleniyor.

        Analistler, haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, dış ticaret dengesi, büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tutanakları, yurt dışında ise ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ile Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.650 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #borsa
        #ekonomi
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa