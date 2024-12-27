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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 76,46 puan artarak 10.025,47 puandan kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 19:04 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:04
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        Borsa günü yükselişle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, güne 13,70 puan ve yüzde 0,14 artışla 9.962,71 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 9.953,98 puanı, en yüksek 10.055,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 artışla 10.025,47 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,67, hizmetler endeksi yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,88 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 71,39 puan ve yüzde 0,65 kazançla 10.981,59 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 80'i prim yaptı, 20'si geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 614 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 3 milyon 4 bin lira oldu.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,13, bileşik getirisi de yüzde 40,58 seviyesinde gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,1122 lira, satışta 35,2529 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,1787 lira, satışta 35,3196 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0420, sterlin/dolar paritesi 1,2570 ve dolar/yen paritesi 157,80 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 artışla 73,3 dolardan işlem görüyor.

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