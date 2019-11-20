Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 682,50 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki düşüş ve dünya borsalarındaki yükselişlerin pozitif etkisiyle 30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 107.769,77 puana kadar yükselmesinin ardından 107.500 puanın hemen üzerine dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin beklentilerin pozitif seyretmesi nedeniyle küresel pay piyasalarındaki alıcılı havanın devam ettiğini kaydetti.

Yarın yurt içinde yurt dışı ÜFE, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin destek, 108.500 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu aktardı.