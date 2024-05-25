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        Haberler Gündem Bursa'da taksi sürücüsü beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

        Bursa'da taksi sürücüsü beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dönel kavşakta yaşanan trafik kazasında, bir taksi beton mikserinin altından kalmaktan son anda kurtuldu. Takside hasar oluşurken beton mikseri sürücüsü hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:52 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:52
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          Bursa'da bir taksinin sürücüsü, kavşaktan dönerken üzerine doğru beton mikserinin devrildiği kazayı yara almadan atlattı.

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          Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 3. Pınar Caddesi'nde seyreden Mehmet T. idaresindeki beton mikseri, dönel kavşakta devrildi.

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          Bu sırada Yeniceabat Caddesi'nde ilerleyen Murat S'nin kullandığı taksi, mikserin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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          Beton mikserinin devrilerek sürüklenmesi sonucu takside hasar oluştu.

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          Taksi sürücüsünün yara almadan atlattığı kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Hafif yaralanan beton mikserinin sürücüsü Murat S, ilk müdahalenin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

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