Şimdilik başka bir isim veremiyoruz. Burayla ilgili herhangi bir araştırma, kazı, bir çalışma yapılmadığı için şu anlık burayı Kaplıca Hamamı olarak nitelendiriyoruz ama ilerleyen zamanda kazılarımız ve çalışmalarımızda bulmuş olduğumuz yazıt, sikkeler yardımıyla belki hamamın ilk yapıldığındaki isminin ne olduğunu öğreneceğiz" diye konuştu.