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        Haberler Dünya İsrail, UAD'nin saldırıların durdurulması kararına rağmen Refah'a ikinci kez saldırdı

        İsrail, UAD'nin saldırıların durdurulması kararına rağmen Refah'a ikinci kez saldırdı

        Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) dün İsrail hakkında Refah kentindeki saldırılarını durdurma kararı almasına rağmen İsrail, Refah'a ikinci kez saldırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 14:02 Güncelleme: 25.05.2024 - 14:02
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        • 1

          Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) dün İsrail hakkında Refah kentindeki saldırılarını durdurma kararı almasına rağmen İsrail ordusu bu sabah Refah'a ikinci kez düzenlediği saldırıda bir Filistinliyi öldürdü.

        • 2

          Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Refah şehrinin Avni Dahir Caddesi'ni hedef aldı. Saldırı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

        • 3

          İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Şireytih ailesine ait bir evi bombalaması sonucu bir kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

        • 4

          UAD, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

        • 5

          UAD'nin İsrail hakkındaki yeni tedbir kararlarını açıklamasından kısa süre sonra İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün Refah kentinin merkezindeki birçok bölgeyi yoğun şekilde bombalayarak çok sayıda Filistinliyi yaralamıştı.

        • 6

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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