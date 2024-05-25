İsrail, UAD'nin saldırıların durdurulması kararına rağmen Refah'a ikinci kez saldırdı
Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) dün İsrail hakkında Refah kentindeki saldırılarını durdurma kararı almasına rağmen İsrail, Refah'a ikinci kez saldırdı
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Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) dün İsrail hakkında Refah kentindeki saldırılarını durdurma kararı almasına rağmen İsrail ordusu bu sabah Refah'a ikinci kez düzenlediği saldırıda bir Filistinliyi öldürdü.
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Refah şehrinin Avni Dahir Caddesi'ni hedef aldı. Saldırı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.
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İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde Şireytih ailesine ait bir evi bombalaması sonucu bir kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
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UAD, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.
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UAD'nin İsrail hakkındaki yeni tedbir kararlarını açıklamasından kısa süre sonra İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün Refah kentinin merkezindeki birçok bölgeyi yoğun şekilde bombalayarak çok sayıda Filistinliyi yaralamıştı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.