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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da boğazı kesilip öldürülen Kader Yıldırım'ın katili halasının oğlu çıktı - Son haberler

        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!

        Samsun'da, 41 yaşındaki F.Y., eşi 39 yaşındaki Kader Yıldırım'ı, evde boğazı kesilmiş halde buldu. Kadının yaşamını yitirdiği belirlenirken, ifadesi için emniyete götürülen F.Y., eşinin kolundaki bileziklerin çalındığını söyledi. Cinayette sır perdesi aralandı...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 07:26 Güncelleme: 25.05.2024 - 10:37
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        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
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        Samsun'da olay, Atakum ilçesi Balaç Mahallesi 1040'ıncı sokaktaki sitenin 13’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, telefonla eşi Kader Yıldırım'a (39) ulaşamayan F.Y. (41), eve gitti.

        EŞİNİ KANLAR İÇİNDE BULDU

        DHA'da yer alan habere göre kapıyı açan F.Y., 2 çocuk annesi eşini boğazı kesilmiş halde kanlar içerisinde buldu. F.Y.’nin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERMİŞ

        Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Kader Yıldırım’ın yaşamını yitirdiği belirledi. Kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna, eşi F.Y. ise ifadesi için emniyete götürüldü.

        KOLUNDAKİ BİLEZİKLER ÇALINMIŞ

        F.Y.'nin ilk ifadesinde, eşinin kolundaki bileziklerin çalındığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        KATİL KUZENİ ÇIKTI

        Kader Yıldırım'ın (39), aynı binada oturan halasının oğlu M.I. (32) tarafından öldürüldüğü belirlendi.

        300 BİN TL BORCU İÇİN KATLETMİŞ

        M.I.'nin ilk ifadesinde, birine 300 bin TL borcu olduğunu, Kader Yıldırım'ın bileziklerini kolundan alıp borcu ödemek için cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söylediği öğrenildi.

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        #Samsun
        #Son dakika haberler
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