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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 18:48 Güncelleme: 21.02.2025 - 18:48
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 205,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,8 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,20 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 5,43 ile madencilik oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık seyir öne çıkıyor.

        Analistler, haftaya yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'de büyüme, PCE fiyat endeksi, Almanya'da büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu vurguladı.

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) 2024'ün 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,98 arttığını tahmin ediyor.

        Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,12, 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 2,96 oldu.

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