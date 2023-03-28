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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,73 değer kaybederek günü 4.811,45 puandan tamamladı

Giriş: 28.03.2023 - 18:23 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
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AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 186,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 54,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,55, holding endeksi yüzde 3,35 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren ise yüzde 6,49 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında bankacılık sistemine ilişkin endişelerin azalmasına karşın yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ve ABD'de bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 seviyesinin destek, 5.050 ve 5.200 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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