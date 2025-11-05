Habertürk
        Tüm Haberler
        Borsa güne yükselişle başladı - Borsa Haberleri

        Borsa güne yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 10.927,76 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:41 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:41
        Borsa güne yükselişle başladı
        Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 düşüşle 10.914,10 puandan tamamladı.

        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,67 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.927,76 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,04 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,37 düştü.

        Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,77 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,85 ile metal ana sanayi oldu.

        Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji şirketleri hisselerinin aşırı değerlendiği ve yakın dönemde bir düzeltme yaşayabileceğine yönelik öngörülerin artmasıyla negatif bir seyir öne çıkarken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı raporundaki veriler yatırımcıların odağında bulunuyor.

        Analistler, bugün Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile mortgage başvuruları ve dünya genelinde hizmet sektörü ile bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

        ABD'de bugün kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini aktaran analistler, BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

