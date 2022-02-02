İngiliz bakanın tepkisi olay oldu

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İngiltere'de karantina döneminde Başbakanlık konutundaki partilere ilişkin polis soruşturma kararı almıştı. Kıdemli memur Sue Gray'in hazırladığı rapor geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Raporda, Başbakanlık Konutu’nda koronavirüs standartlarını gözlemlemede "ciddi bir başarısızlık" olduğunu ve "bir dizi" toplantının yapılmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtilmiş ve söz konusu partiler nedeniyle “liderlik ve muhakeme başarısızlıkları” olduğu aktarılmıştı.

Raporda, Başbakanlık Konutu bahçesinin "açık bir yetki veya gözetim olmaksızın toplantılar için kullanıldığı" ve "bunun uygun olmadığı" ifade edilmişti. Raporda, "Söz konusu toplantıların en azından bir kısmı, yalnızca hükümetin merkezinde çalışanlardan beklenen yüksek standartları değil, aynı zamanda o sırada tüm İngiliz nüfusundan beklenen standartları da gözlemlemede ciddi bir başarısızlığı temsil ediyor" denilmişti.

Boris Johnson, basının “Partygate” olarak adlandırdığı skandal hakkında kıdemli memur Sue Gray'in hazırladığı 12 sayfalık rapor sonrası Avam Kamarası'nda açıklamalarda bulunmuş ve partiler için özür dileyerek insanların duyduğu öfkeyi anladığını ifade etmiş ve "Doğru yapmadığımız şeyler için özür dilerim ve bu konunun ele alınış şekli için özür dilerim" demişti.

Johnson'ın Avam Kamarası'ndaki konuşması sırasında arkasındaki sırada kabine üyeleri yer aldı. Ancak arka sıradaki İçişleri Bakanı Priti Patel'in Johnson konuştuğu sıradaki tepkileri İngiltere'de ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Patel, Başbakan milletvekillerine hitap ederken bıkkınlık içinde başını ovuşturduğu görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Pek çok kişi "Patel bile Johnson'dan utanıyor", "Patel bile başbakana katlanamazken biz nasıl katlanacağız?" yorumlarında bulundu.

Patel'den ise görüntülere ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.