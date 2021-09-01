Galatasaray'da Bordeaux'a transferi son anda iptal olan Mustafa Muhammed için Fransız kulübünün başkanı Gerard Lopez'den açıklama geldi.

Mısırlı golcüyle birlikte büyük bir üzüntü içinde olduklarını söyleyen başkan, "Mustafa Muhammed de bizim gibi transferin gerçekleşmemesine şaşırdı. İnanılmaz üzgün, bu da bize acı veriyor. Kendi kontrolünde olmayan bir şeyin ortasında kaldı." ifadelerini kullandı.

"PROBLEM OLMAYACAĞI İLETİLMİŞTİ"

Zamalek kulübü ile Galatasaray arasında anlaşmanın sağlanacağın kendilerine iletildiğini söyleyen Lopez, "Herhangi bir problemle karşılaşmayacağımız yönünde garanti verilmişti." dedi.

Galatasaray, Muhammed'in bonservisine sahip olan Zamalek ile 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunun ödeme planında anlaşma sağlayamadığı için transfer gerçekleşmedi. Mısır ekibi bonservisi peşin isterken, Galatasaray ise taksitli bir teklifte bulundu.