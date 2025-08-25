Habertürk
        Borcu beklentileri aştı... Çinli emlak devi Evergrande, Hong Kong Borsası'ndan çıkarıldı

        Çinli emlak devi Evergrande, Hong Kong Borsası’ndan çıkarıldı

        Çinli emlak devi Evergrande'nin hisseleri, on beş yılı aşkın bir süredir işlem gördükten sonra Pazartesi günü Hong Kong borsasından çıkarıldı. Siyasi risk danışmanlığı şirketi Eurasia Group'un Çin direktörü Dan Wang, "Hisse senetleri borsadan çıkarıldıktan sonra geri dönüş yoktur" dedi

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 25.08.2025 - 08:19 Güncelleme: 25.08.2025 - 08:19
        Dünyanın en borçlu şirketi borsadan atıldı
        Çin'in dev emlak şirketi Evergrande'nin hisseleri, 15 yılı aşkın bir süre işlem gördükten sonra bugün Hong Kong borsasından çıkarıldı.

        Bu, bir zamanlar Çin'in en büyük emlak şirketi olan ve borsa değeri 50 milyar doları (37,1 milyar sterlin) aşan şirket için üzücü bir dönüm noktasını temsil ediyor. Şirket hızlı yükselişini sağlayan devasa borçların ağırlığı altında muhteşem bir çöküş yaşadı.

        Faiz ödemelerini karşılamakta zorlanan şirket, bazı yurt dışı borçlarını ödeyemedi.

        SONRAKİ TASFİYE DURUŞMASI EYLÜL AYINDA

        Yıllar süren hukuki mücadelelerin ardından, Hong Kong Yüksek Mahkemesi şirketin Ocak 2024'te tasfiye edilmesine karar verdi.

        Evergrande'nin hisseleri, mahkeme kararının ardından işlemden kaldırıldığından beri borsadan çıkarılma tehdidi altındaydı.

        O noktada, şirketi saran kriz, borsa değerinin yüzde 99'undan fazlasını silmişti.

        Tasfiye kararı, şirketin milyarlarca dolarlık yurtdışı borçlarını azaltmak için uygulanabilir bir plan sunamaması üzerine verildi.

        Bu ayın başlarında, tasfiye memurları Evergrande'nin borçlarının şu anda 45 milyar dolar olduğunu ve şu ana kadar sadece 255 milyon dolarlık varlık sattığını açıkladı. Ayrıca, işin tamamen yeniden yapılandırılmasının “ulaşılamaz olacağına” inandıklarını da söylediler.

        Siyasi risk danışmanlığı şirketi Eurasia Group'un Çin direktörü Dan Wang, “Şu anda borsadan çıkarılma kesinlikle sembolik bir adım ama çok önemli bir dönüm noktası” yorumunda bulundu.

        Duke Üniversitesi'nden Profesör Shitong Qiao ise geriye kalan tek şeyin hangi alacaklılara ödeme yapılacağı ve iflas sürecinde ne kadar alabilecekleri olduğunu söylüyor.

        Bir sonraki tasfiye duruşması Eylül ayında yapılacak.

        “HİSSE SENETLERİ BORSADAN ÇIKARILDIKTAN SONRA GERİ DÖNÜŞ YOKTUR”

        Uzmanlar, hisse senetlerinin borsadan çıkarılmasının hem kaçınılmaz hem de nihai bir karar olduğunu söylüyor.

        Dan Wang, “Hisse senetleri borsadan çıkarıldıktan sonra geri dönüş yoktur” dedi.

        Evergrande, yıllardır dünyanın en büyük ikinci ekonomisini sürükleyen krizdeki rolüyle tanınıyor.

        ÇİN EKONOMİSİ NASIL ETKİLENDİ?

        Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri, yüksek yerel yönetim borcu, zayıf tüketici harcamaları, işsizlik ve yaşlanan nüfus gibi bir dizi önemli sorunla karşı karşıya.

        Ancak uzmanlar, Evergrande'nin çöküşünün, diğer geliştiricilerin karşılaştığı ciddi sorunlarla birlikte ülkeyi en çok vuran faktör olduğunu söylüyor.

        Wang, “Gayrimenkul sektöründeki düşüş, ekonomiye en büyük darbeyi vuran ve tüketimin bastırılmasının nihai nedeni oldu” dedi.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

