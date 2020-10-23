Borç yapılandırma paketi TBMM'de

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AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, TBMM'ye sunulan borçların yapılandırılmasıyla ilgili kanun teklifinin vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsadığını açıkladı. Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını bildirdi.

KYK BORCU DA KAPSAMDA

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Muş, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacaklarının borç yapılandırması kapsamında olacağını bildirdi.

18 TAKSİT YAPILACAK

Muş ''Peşin ödeme yapılırsa faizler silinecek. Yıl sonuna kadar müracaat etmek gerekecek. 18 taksit imkanı getirilecek'' dedi.

İLK TAKSİT ŞUBATTA

Muş şöyle konuştu: ''Sosyal güvenlik primleri idari cezaları gecikme cezaları ve faiz zamları yapılandırma kapsamında. Burada da yine yıl sonuna kadar müracaat yapılacak. 18 eşit taksite bölünüyor. İlk taksitin Şubat 2020 tarihinden ödenmesi öngörülüyor. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, su, temizlik vergisi, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları muhtelif ücretlerden alacaklı kurum alacaklarıyla zam ve faizler yapılandırmaya alınan borç alanları.''

BİRLİK AİDATLARI DA YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

Muş'un verdiği bilgiye göte TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerini aidat ödemeleri yapılandırma kapsamında. KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklarından alacaklar da bu yapılandırma kapsamında yer alacak.

OSB KREDİ BORÇLARI YAPILANDIRILACAK

OSB kredi borçları bu kanun kapsamında yapılandırılıyor.

Vakıflar genel müdürlüğü ve muhafaza vakıfların kiralanması ile kira alacakları, TSE hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında.