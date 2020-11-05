AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi borcu yapılandırması üzerine bir kanununun mecliste görüşülmeye başlandığını söylemişti. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemelerinin de içinde bulunduğu 2020 borç yapılandırma mecliste kabul edildi. Vatandaşlar 2020 borç yapılandırmasının hangi borçları kapsayacağını merak ediyor. 2020 Borç yapılandırma ne zaman yapılacak ve ödemeler nasıl olacak?

2020 BORÇ YAPILANDIRMA KAPSAMINDA HANGİ BORÇLAR VAR

Mesliste kabul edilen kanunu kapsayan borçlar şöyle:

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları

Trafik, seçim, nüfus para cezaları

Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları

Kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları

Haksız alınan destekleme ödemeleri

Kaynak kullanımı destekleme fonu

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları

Madenlerden alınan devlet hakkı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar Yapılandırmadan faydalanmak

Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları

İl özel idarelerine olan borçlar

Emlak vergisi

Çevre temizlik vergisi

İlan ve reklam vergisi

Su, atık su, katı atık ücretleri

Yol katılım payları

Muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri

TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri

KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları

İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları

Kalkınma ajanslarının il özel idareleri

Belediye ve sanayi odalarından olan alacakları

Türk Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları

2020 BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Borcunu yapılandırmak isteyenlerin kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek. Yapılandırma kapsamında en fazla 18 taksitte ödeme yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.