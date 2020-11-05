AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi borcu yapılandırması üzerine bir kanununun mecliste görüşülmeye başlandığını söylemişti. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemelerinin de içinde bulunduğu 2020 borç yapılandırma mecliste kabul edildi. Vatandaşlar 2020 borç yapılandırmasının hangi borçları kapsayacağını merak ediyor. 2020 Borç yapılandırma ne zaman yapılacak ve ödemeler nasıl olacak?
2020 BORÇ YAPILANDIRMA KAPSAMINDA HANGİ BORÇLAR VAR
Mesliste kabul edilen kanunu kapsayan borçlar şöyle:
Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları
Trafik, seçim, nüfus para cezaları
Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları
Kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları
Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları
Haksız alınan destekleme ödemeleri
Kaynak kullanımı destekleme fonu
Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları
Madenlerden alınan devlet hakkı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar Yapılandırmadan faydalanmak
Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları
İl özel idarelerine olan borçlar
Emlak vergisi
Çevre temizlik vergisi
İlan ve reklam vergisi
Su, atık su, katı atık ücretleri
Yol katılım payları
Muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri
TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri
KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları
İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar
Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları
Kalkınma ajanslarının il özel idareleri
Belediye ve sanayi odalarından olan alacakları
Türk Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları
2020 BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Borcunu yapılandırmak isteyenlerin kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek. Yapılandırma kapsamında en fazla 18 taksitte ödeme yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.
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