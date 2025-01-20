Boran Kuzum, Mads Mikkelsen ile bir araya geldi
Ünlü oyuncu Boran Kuzum, dünyaca ünlü Danimarkalı oyuncu, Mads Mikkelsen ve Fransız oyuncu Lucas Nicolas Bravo ile bir araya geldi
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Ünlü oyuncu Boran Kuzum, bir etkinlik için İtalya'ya giderek dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
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Etkinlikte, Casino Royale', 'Hannibal' ve 'Doctor Strange' gibi büyük yapımlarda yer alan dünyaca ünlü Danimarkalı oyuncu Mads Mikkelsen ile birlikte çektikleri fotoğrafı paylaşan Boran Kuzum, "Efsane" notunu düştü.
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Aynı etkinlikte, 'Emily in Paris' dizisindeki rolüyle tanınan Fransız oyuncu Lucas Nicolas Bravo ile de bir araya gelen Boran Kuzum, o anları da sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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