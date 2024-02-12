Uzun bir aranın ardından halka arzlar yeniden başladı. 7-8-9 Şubat tarihleri arasında toplayan Bor Şeker A.Ş. halka arz sonuçları ve kaç lot dağıtacağı belli oldu. Yatırımcılar için "Bor Şeker ne zaman işlem görecek?" sorusunun yantını haberimizde bir araya getirdik. İşte, konuya dair bilgiler...