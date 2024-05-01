Bon Jovi'den hayatı boyunca 100 kadınla birliktelik iması

Geçtiğimiz günlerde evliliğinde "her zaman bir aziz olmadığını" itiraf eden Bon Jovi, bu defa; "Ben bir rock yıldızıyım. Ben bir aziz değilim. Hayatımda 100 kadın olmadığını söylemiyorum. Ben Jon Bon Jovi'yim. Oldukça iyiydi" ifadesini kullandı.

Jon Bon Jovi ayrıca; "İçimdeki narsistin gerçek olduğuna inandığım için her şeyimi tehlikeye atacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Ne kadar aptalca bir şey. Bir insanın bu ateşi körükleyecek ne tür aşırılıklara ihtiyacı vardır? Buna değmez" dedi.