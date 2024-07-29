Boluspor, Estrelayı kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Estrela'yı (Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras) renklerine bağladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı Beyazlı ekip, orta saha oyuncusu Estrela'yı (Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras) kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Erzurumspor FK'de forma giyen 29 yaşındaki Estrela ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Angolalı oyuncunun 12 kez milli takımda görev yaptığı ifade edildi.