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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor Boluspor, Estrelayı kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Boluspor, Estrelayı kadrosuna kattı

        TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Estrela'yı (Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras) renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 22:41 Güncelleme: 29.07.2024 - 22:41
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        Boluspor, Estrela'yı açıkladı!
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        TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı Beyazlı ekip, orta saha oyuncusu Estrela'yı (Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras) kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon Erzurumspor FK'de forma giyen 29 yaşındaki Estrela ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Angolalı oyuncunun 12 kez milli takımda görev yaptığı ifade edildi.

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