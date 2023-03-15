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Bolu'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Giriş: 15.03.2023 - 21:28 | Güncelleme: ABONE OL
Bolu'da takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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AA

D-750 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Satılmış A. (63) idaresindeki otomobil, Aktaşköyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada otomobilde bulunan Kezban Bilir (59) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Gülender A. (60) yaralandı.

Durumu ağır olan yaralılar, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

Kezban Bilir'in cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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