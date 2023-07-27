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        Haberler Gündem Çevre Bolu'da ormana düşen yıldırım yangın çıkardı

        Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı

        Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan alevler, bir süre sonra yeniden etkili oldu. Yangın söndürme helikopterinin desteğiyle alevleri söndürme çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 19:46
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        Bolu'da ormana düşen yıldırım yangın çıkardı
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        Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

        Göynük ilçesi Aşağıkınık köyü mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan alevler, bir süre sonra yeniden etkili oldu.

        Arazinin eğimli olması nedeniyle helikopter desteği istendi. Bursa'dan gelen Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme helikopterinin desteğiyle alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

        Bolu merkez, Göynük, Mudurnu ve Seben ilçeleri ile Düzce'den gelen orman işletme müdürlüklerine ait arazözler de karadan çalışma yürütüyor.

        #Bolu Haberleri
        #orman yangını
        #Göynük
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