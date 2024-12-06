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        Haberler Gündem Bolu'da kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor - Güncel haberler

        Bolu'da kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

        Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 00:25 Güncelleme: 06.12.2024 - 00:25
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        76 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu
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        Demircisopran köyünde yaşayan Mustafa Aslan'dan (76) öğle saatlerinden beri haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, Gerede Jandarma Komutanlığı, UMKE, Bolu Acil Arama Kurtarma ve Köroğlu Arama Kurtarma ekiplerinde görev alan 30 arama kurtarma personeli sevk edildi.

        Ayrıca bölgeye AFAD Başkanlığından gece görüşlü dron ve ekip de gönderildi.

        Ekipler, köy ve çevresinde arama çalışması başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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