Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ABD konsolosluğundaki programı öncesi gazetecilere konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Füceyre limanında, aralarında Suudi Arabistan'a ait 2 geminin de bulunduğu 4 gemiye yönelik saldırının arkasında İran'ın olduğunu iddia etti.

"SALDIRILARDA İRAN'IN DENİZ MAYINLARI KULLANILDI"

Abu Dabi'deki programı öncesi konuşan John Bolton, "Füceyre saldırısının arkasında İran'ın olduğu açık. Sizce başka kim yapabilir ki? Nepal'den birileri mi? Saldırıların ardında 'neredeyse kesin şekilde' İran'ın deniz mayınları var. Washington'daki kimsenin kafasında hiçbir şüphe yok, bunu kimin yaptığını biliyoruz ve önemli olan şu ki, İran bildiğimizi biliyor" dedi.

İRAN: BOLTON'UN İDDİASI KOMİK

İran, Birleşik Arap Emirlikleri karasularındaki dört gemiye yönelik yapılan sabotaj eyleminin arkasında İran'ın olduğunu öne süren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un iddialarını reddetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, Bolton'un suçlamasını 'komik' olarak nitelendirerek bunu kesin bir dille reddettiğini duyurdu.

Açıklamada, "İran karşıtı yaklaşımları uzun geçmişe sahip kişilerin böyle gülünç bir iddiayı gündeme getirmesi garip bir şey değil" ifadelerine yer verildi.

"TRUMP İRAN'I BOLTON'A BIRAKTI"

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan bir haberde, askeri planlayıcıların İran ile bir savaşta ortaya çıkacak büyük risklerin çok iyi farkında olduğuna ancak bunun ABD yönetimini şu anki çatışmacı yolundan çevireceği anlamına gelmediğine vurgusu yapılırken, Bolton ve diğer bazı analistlerin 2003'te Irak'ın işgaline giden süreçte bazı istihbarat bilgilerini çarpıttığına dikkat çekilerek "Venezuela ve Kuzey Kore konusunda olduğu gibi Trump, çok tehlikeli sonuçları olacak İran konusunu da Bolton'a bırakmış görünüyor." değerlendirmesine yer verilmişti.

BOLTON'A İRAN SUÇLAMASI

Trump yönetimine yakınlığı ile bilinen Fox News sunucusu Tucker Carlson, Bolton'u İran-ABD savaşına zemin hazırlamakla suçlamış, Bolton'un kasten İran ile tansiyonu yükseltip savaş çıkarmaya çalıştığını kaydederek, "Her şeyden öte, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran ile bir savaş çıkmasına bayılacak. İran ile savaş onun için Noel Günü, Şükran Günü ve doğum günü partisinin aynı kutlanması gibi olacak. Şükür ki John Bolton değil Başkan Trump asker üzerinde yetkiye sahip" açıklamasında bulunmuştu.

KÖRFEZDE NE OLUYOR?

ABD, yaklaşık 2 hafta önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),İran'ın ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığında bulunduğu iddiasıyla yaptığı bu sevkiyatın ardından "USS Arlington" amfibi çıkarma gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasının da bölgeye gönderildiğini duyurmuştu.

Diğer taraftan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),İran'ın BAE açıklarında dört ticaret gemisine sabotaj yaptığını iddia etmişti.

Bunun üzerine ABD de bölgede İran’a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşları gerçekleştirmişti.