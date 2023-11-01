Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti; Şili ve Kolombiya büyükelçilerini geri çağırdı

Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti; Şili ve Kolombiya büyükelçilerini geri çağırdı

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BOLİVYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Bolivya'da Cumhurbaşkanlığı yetklisi María Nela Prada ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Freddy Mamani İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "orantısız" diye eleştirdi

Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesen ilk Latin Amerika ülkesi oldu.

Bolivya Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, hükümetin "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırgan ve orantısız askeri saldırısını reddetmek ve kınamak için" ilişkileri kesme kararı aldığını söyledi.

Mamani, temel ihtiyaçların Gazze'ye girişini engelleyen İsrail'in ablukasına son verilmesini istediklerini söyledi.

Ateşkes çağrısı yapan Bolivya, İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yardım göndereceğini de açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Bolivya'yı "Hamas terör örgütünün yanında durup teröre teslim olmakla" suçladı.

Haiat, Bolivya'yı "terörizme destek vermek" ve "İran rejimine boyun eğmekle" suçladı.

Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı açmasına rağmen az sayıda yardım TIR'larının zaman zaman Gazze'ye geçişine izin veriliyor.

İran, 7 Ekim saldırılarını gerçekleştirmesi için Hamas'a destek vermekle suçlanıyor. İran ise bu iddiaları reddediyor.

Reuters Bolivya Cumhurbaşkanı Luis Arce, Filistin'in Bolivya Büyükelçisi Mahmud Elalwani ile La Paz'da görüştükten sonra İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı

Şili ve Kolombiya büyükelçilerini geri çağırdı

Bolivya İsrail'e karşı diplomatik adımlar atan tek Latin Amerika ülkesi değil. Şili ve Kolombiya da İsrail'deki büyükelçilerini geri çağırdı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Salı günü yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde insani alanda uluslararası hukuku ihlal etmesinin" kabul edilemeyeceğini, ülkesinin bu nedenle Tel Aviv'deki büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığını söyledi.

Boric, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Şili, Gazze'deki Filistinli sivil nüfusa yönelik toplu cezalandırma halini alan bu askeri operasyonları şiddetle kınıyor ve büyük bir endişeyle gözlemliyor" diye yazdı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro da sosyal medya üzerinden benzer bir açıklama yaptı.

"İsrail'deki büyükelçimizi istişare için çağırmaya karar verdim" diyen Petro, "İsrail Filistin halkına yönelik katliamı durdurmazsa orada olamayız" dedi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva da ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yeni bir hava saldırısı düzenlediğine dair haberlerin ardından Lula, X'te paylaştığı mesajda "İlk kez, ölenlerin çoğunun çocuk olduğu bir savaş görüyoruz... Durun! Tanrı aşkına, durun!" diye yazdı.

Bolivya İsrail ile diplomatik ilişkilerini daha önce 2009 yılında Devlet Başkanı Evo Morales döneminde İsrail'in Gazze'deki eylemlerini protesto etmek için bu ülkeyle ilişkilerini 10 yıl boyunca kesmişti.

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Pazartesi günü Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Filistin'in Bolivya Büyükelçisi Mahmud Elalwani ile görüştükten sonra İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

ABD, Salı günü 66 kamyonun Gazze'ye yardım ulaştırabildiğini açıkladı. Yardım kuruluşları bunun yeterli olmadığı uyarısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'ndan (UNRWA) Philippe Lazzarini savaştan önce her gün yaklaşık 500 yardım kamyonunun Gazze'ye girdiğini söyledi.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de düzenlediği saldırılarda 1400'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, en az 239 kişi rehin alınmıştı.

2006'dan bu yana Hamas'ın kontrolünde olan Gazze'de ise Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 3500'ü çocuk 8500 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.