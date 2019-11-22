Muhaliflerin ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales'in yerine geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez karşıtı göstericilerin barikat kurduğu El Alto kentinde güvenlik güçlerinin müdahalesi ile hayatını kaybeden 9 protestocu için başkent La Paz’da merasim ve yürüyüş düzenlendi.

Binlerce kişinin katılımıyla hayatını kaybedenlerden 7'sinin cenazesinin taşındığı adalet yürüyüşü, La Paz’ın bitişiğinde, olayların yaşandığı El Alto kentinden başladı. Dikilitaş Meydanı’na kadar "Adalet istiyoruz", "Katil Anez", "Anez giderse barış gelir" sloganları atarak ilerleyen grup burada polis ve askerin engellemesiyle karşılaştı.

Polis, Hükümet Sarayı'nın da bulunduğu Murillo Meydanı’na girmek isteyen grubu göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı. Polisin, yaklaşık 2 saat süren gazlı müdahalesi nedeniyle gruptakiler ve çevredeki birçok kişi fenalık geçirdi.

Aralarında küçük bir kız çocuğunun da bulundu 4 kişinin hafif yaralandığı olaylarda en az 8 kişi gözaltına alındı.

Bolivyalı güvenlik güçleri 19 Kasım'da, Anez'in istifasını isteyen ve çoğunluğu Morales destekçisi protestocuların El Alto kentinde barikatlarla kapattıkları akaryakıt ve LPG aktarım merkezinin bulunduğu Senkata Mahallesi'ne operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 9 sivil hayatını kaybetmiş 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

Bu olayla Bolivya'da yaklaşık 800 kişinin yaralandığı şiddet dalgasında ölenlerin sayısı 33'e yükselmişti.