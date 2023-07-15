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        Boğulmalara karşı "Akarsuların deniz ve göllere döküldüğü yerlere dikkat edin" uyarısı

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, akarsuların deniz ve göllere döküldüğü yerlerde yüzmenin, zeminde oluşan çamur nedeniyle çok tehlikeli olduğunu belirtti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 14:14
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        Akarsuların deniz ve göllere döküldüğü yerlere dikkat!
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        Alaeddinoğlu, tüm dünyada ekstrem sıcaklıkların yaşandığını, insanların deniz, göl, baraj, nehir ve sulama kanallarına girerek serinlemeye çalıştığını ifade etti.

        Yüzmeyi, rüzgarlı havada nasıl yüzülmesi gerektiğini bilmeyenlerin zarar görebildiğini ifade eden Alaeddinoğlu bu durumun hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerinde yaşandığının altını çizdi.

        Sıcaklıklara bağlı boğulma vakalarının sayısının da sürekli arttığına dikkati çeken Alaeddinoğlu şöyle konuştu: "Gevaş ve Tuşba ilçelerinde yakın tarihte 5 kişi yaşamını yitirdi. Özellikle akarsuların Van Gölü'ne döküldüğü yerlerde çamur birikintileri oluşuyor. İnsanlar buralarda seviyenin düşük olduğunu zannederek suya giriyor. Bir süre sonra ayakları çamura batıyor ve panik yapıyor. Bu tür olaylar zaman zaman ölümle sonuçlanabiliyor. Vatandaşların bu gibi alanlarda suya girmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir. Çünkü buraların zemini bataklık ve balçıkla kaplı. Yüzme bilmeyenlerin bu alanlarda panik yapma durumları çok yüksek."

        "BİLGİLENDİRME LEVHALARI ASILMALI"

        Van Gölü havzasında öğle ve akşam saatlerinde rüzgarın etkili olduğunu ve bunun 365 gün sürdüğünü vurgulayan Alaeddinoğlu bu duruma bağlı göldeki dalga seviyesinin zaman zaman bir metreyi aşabildiğini işaret etti.

        Bu saatlerde serinlemek için suya giren ve yüzme bilmeyenlerin dalgalara yenik düştüğüne tanıklık ettiklerini dile getiren Alaeddinoğlu şu uyarılarda bulundu: "Göl, deniz ve barajlarda çoklu boğulma vakalarına sık rastlıyoruz. Akarsuların deniz ve göllere döküldüğü alanlarda, bataklık, balçığın olduğu yerlerde suya girilmesinin yasaklanması gerekiyor. Bu konuda önemli bilgilendirmeler yapılmalıdır. Boğulma vakaları maalesef sadece deniz ve göllerde yaşanmıyor. Artık akarsularda, su birikintilerinde, göletlerde, sulama kanallarında da görülüyor. Vatandaşlarımızın bugünden sonra bu alanlara daha çok geldiğini, buralarda daha fazla suya girdiğini göreceğiz. Hiç arzu etmediğimiz sonuçlarla karşılaşılabilir. Suya girilecek noktalarda bilgilendirme levhaları asılmalı, görevliler bulundurulmalıdır."

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