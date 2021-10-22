Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem: 45 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversitenin güney yerleşkesi içerisinde yasa dışı toplanan gruba dağılma çağrısında bulundu.

Polis ekiplerinin çağrısına uymayarak, mukavemette bulunan 45 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.